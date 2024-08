Повʼязаний з російськими олігархами Авеном та Мошковичем фонд допоміг Маску купити Twitter

Інвестиційний фонд 8VC, у якому працюють сини російського олігарха Петра Авена та колишнього члена Ради Федерації РФ Вадима Мошковича, входить до компаній, що фінансували купівлю Ілоном Маском соцмережі Twitter.

Про це йдеться у документі Окружного суду Північного округу Каліфорнії, опублікованому The Washingon Post.

У 2022 році Ілон Маск купив Twitter за понад 44 млрд дол, у чому йому допомогли банки, фінансові установи та фонди. У 2024 році суд США зобовʼязав Маска оприлюднити список інвесторів у купівлю соцмережі. Згідно з документом одним зі 100 найбільших інвесторів у купівлі X (раніше - Twitter) є венчурний фонд 8VC.

За інформацією Forbes, у цьому фонді працюють сини російських олігархів Вадима Мошковича та Петра Авена.

Джек Мошкович, який з 2024 року має вид на постійне проживання у США, приєднався до фонду у 2018 році. Батько Мошковича російський олігарх у аграрному секторі. Він заснував одну з найбільших агрокомпаній РФ - "Русагро".

З 2006 по 2014 року Мошкович був членом верхньої палати російського парламенту - Ради Федерації. Крім того, Вадим Мошкович у березні 2022 року потрапив під санкції ЄС у зв’язку з війною в Україні.

Син російського олігарха, президента "Альфа-Групп" Петра Авена, Денис, за інформацією Forbes, працює у фонді з 2022 року, вже після того, як його батько почав потрапляти у санкційні списки країн Заходу.

За словами засновника 8VC Джо Лонсдейла, Денис Авен та Джек Мошкович близькі друзі і останній привів Авена у фонд.

Джо Лонсдейл коментуючи роботу Авена та Мошковича у 8VC наголошує, що вони професіонали у своїй справі і не повʼязані із бізнесом батьків у Росії.

