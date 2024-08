X закриває свій офіс у Бразилії звинувачуючи країну у цензурі

Медіа-платформа X (колишня Twitter) заявила в суботу, що негайно закриває свою діяльність у Бразилії через те, що вона назвала "цензурними наказами" бразильського судді Александра де Мораеса.

Про це йдеться у заяві соцмережі.

Реклама:

Соцмережа стверджує, що Мораес таємно погрожував одному з юридичних представників компанії в Бразилії арештом, якщо вона не виконає законні накази про видалення певного контенту з її платформи. X опублікував фотографії документа, нібито підписаного Мораесом, в якому йдеться про щоденний штраф у розмірі 20 000 реалів (3 653 дол) і постанову про арешт представника X Рейчел Нової Консейкао, якщо платформа не буде повністю підкорятися наказам Мораеса.

"Рішення закрити офіс 𝕏 у Бразилії було важким, але, якби ми погодилися на (незаконну) таємну цензуру та вимоги передачі приватної інформації Александра, ми не могли б пояснити свої дії, не соромлячись", - заявив власник платформи X ілон Маск.

The decision to close the 𝕏 office in Brazil was difficult, but, if we had agreed to @alexandre’s (illegal) secret censorship and private information handover demands, there was no way we could explain our actions without being ashamed.

Реклама: