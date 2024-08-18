X закриває свій офіс у Бразилії звинувачуючи країну у цензурі

Медіа-платформа X (колишня Twitter) заявила в суботу, що негайно закриває свою діяльність у Бразилії через те, що вона назвала "цензурними наказами" бразильського судді Александра де Мораеса.

Про це йдеться у заяві соцмережі.

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Соцмережа стверджує, що Мораес таємно погрожував одному з юридичних представників компанії в Бразилії арештом, якщо вона не виконає законні накази про видалення певного контенту з її платформи. X опублікував фотографії документа, нібито підписаного Мораесом, в якому йдеться про щоденний штраф у розмірі 20 000 реалів (3 653 дол) і постанову про арешт представника X Рейчел Нової Консейкао, якщо платформа не буде повністю підкорятися наказам Мораеса.

"Рішення закрити офіс 𝕏 у Бразилії було важким, але, якби ми погодилися на (незаконну) таємну цензуру та вимоги передачі приватної інформації Александра, ми не могли б пояснити свої дії, не соромлячись", - заявив власник платформи X ілон Маск.

The decision to close the 𝕏 office in Brazil was difficult, but, if we had agreed to @alexandre’s (illegal) secret censorship and private information handover demands, there was no way we could explain our actions without being ashamed. Реклама: August 17, 2024

При цьому, X залишається доступним для жителів Бразилії.

Як зазначають у Reuters, на початку цього року Мораес розпочав розслідування проти мільярдера після того, як Маск заявив, що відновить акаунти на X, які суддя наказав заблокувати. Маск назвав рішення Мораеса щодо X "неконституційними".

Після заперечень Маска представники X змінили курс і заявили Верховному суду Бразилії, що гігант соціальних мереж виконає рішення суду.

У квітні юристи, які представляють X в Бразилії, заявили Верховному суду, що "операційні помилки" дозволили користувачам, які були заблоковані, продовжувати активність на платформі соціальних мереж після того, як Мораес попросив X пояснити, чому вона нібито не повністю виконала його рішення.

Економічна правда