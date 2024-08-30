"Укрнафта" присоединяется к "Национальному кэшбэку"

Укрнафта

ПАО "Укрнафта" присоединяется к государственной программе "Национальный кэшбек", бета-тестирование которой стартует 2 сентября 2024 года.

Об этом сообщается на сайте компании.

"Покупая товары на наших АЗК, украинцы смогут получать 10% от их стоимости на специальные банковские карты", - напомнили в „Укрнафте".

Специальные карты для участия украинцы смогут открыть со 2 сентября через мобильные приложения и отделения следующих банков: Ощадбанк, Приватбанк, Monobank, Sense Bank, ПУМБ, Глобус, Укргазбанк, Ukrsibbank, А-банк, Укрэксимбанк.

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В программе участвуют сети АЗК, торговые сети и магазины, в том числе онлайн-магазины.

Максимальный объем кэшбэка - 3 тыс. грн/месяц, средства можно будет потратить на медицинские и коммунальные услуги, спорт, кино, билеты на поезд, поддержать ВСУ или купить военные облигации.

Напомним:

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Крупнейшие продуктовые сети Украины подтвердили присоединение к программе "Национальный кэшбек".

Украинские производители с 24 августа могут подавать заявки на участие в программе "Национальный кэшбек" через портал Дія.

В Минэкономики предусматривают рост ВВП до конца 2024 года на 0,25 процентного пункта благодаря программе "Национальный кэшбек".