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Ограничения света в субботу будут легче, но это может измениться – "Укрэнерго"

Пятница, 30 августа 2024, 18:39 - Артур Крыжный

В субботу 31 августа графики отключения света будут применять в течение суток.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

Объемы отключений следующие:

  • 00:00 - 16:00 - одна очередь отключений;
  • 16:00 - 22:00 - две очереди отключений;
  • 22:00 - 24:00 - одна очередь отключений;

Так, объем ограничений в субботу будет легче, чем в пятницу, когда отключалось до трех очередей потребителей.

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Отмечается, что в объемах применения ограничений возможны изменения.

Справка. Потребители каждой области, которые не относятся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). Применение ограничений до трех очередей означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Четыре очереди - ограничение до 70% потребителей в каждой области.

Когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений - это 4 часа ограничений в сутки, две очереди - 8 часов ограничений, три очереди - 12 часов ограничений, четыре очереди - более 12 часов ограничений.

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Как в течение суток распределить эту нагрузку, какой будет продолжительность очереди - ответственность облэнерго.

Как работают графики отключений читайте здесь: Энергетики рассказали, как работают графики отключений и кто выключает свет

В Yasno объяснили, как работают очереди отключения света

Детальнее про очереди отключений на инфографике:

 

Экономическая правда.

энергетика электроэнергия Украина
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