Ограничения света в субботу будут легче, но это может измениться – "Укрэнерго"
В субботу 31 августа графики отключения света будут применять в течение суток.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".
Объемы отключений следующие:
- 00:00 - 16:00 - одна очередь отключений;
- 16:00 - 22:00 - две очереди отключений;
- 22:00 - 24:00 - одна очередь отключений;
Так, объем ограничений в субботу будет легче, чем в пятницу, когда отключалось до трех очередей потребителей.
Отмечается, что в объемах применения ограничений возможны изменения.
Справка. Потребители каждой области, которые не относятся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). Применение ограничений до трех очередей означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Четыре очереди - ограничение до 70% потребителей в каждой области.
Когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений - это 4 часа ограничений в сутки, две очереди - 8 часов ограничений, три очереди - 12 часов ограничений, четыре очереди - более 12 часов ограничений.Реклама:
Как в течение суток распределить эту нагрузку, какой будет продолжительность очереди - ответственность облэнерго.
Как работают графики отключений читайте здесь: Энергетики рассказали, как работают графики отключений и кто выключает свет
В Yasno объяснили, как работают очереди отключения света
Детальнее про очереди отключений на инфографике:
Экономическая правда.