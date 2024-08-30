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У энергетиков есть все ресурсы для ремонта энергосистемы, нужно только время – ДТЭК

Пятница, 30 августа 2024, 18:34 - Артур Крыжный

Пока идет ликвидация последствий последнего ракетного удара РФ делать прогнозы по восстановлению сложно, но все ресурсы для ремонта энергетики есть.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

"Все что сейчас можно сказать, это то, что пока идет ликвидация обстрелов делать прогнозы сложно", - говорится в сообщении.

В то же время в ДТЭК добавили, что энергетики знают что делать и имеют все необходимые для ремонта ресурсы. Нужно только время.

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Напомним:

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате атаки РФ 26 августа по Украине есть много повреждений в энергетике, но уже идут ремонтные работы.

Министр энергетики в свою очередь тогда отметил, что под прицелом ракетной атаки врага оказалась энергетика, ситуация сложная.

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Экономическая правда.

энергетика электроэнергия Украина
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