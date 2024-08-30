У энергетиков есть все ресурсы для ремонта энергосистемы, нужно только время – ДТЭК
Пятница, 30 августа 2024, 18:34 -
Пока идет ликвидация последствий последнего ракетного удара РФ делать прогнозы по восстановлению сложно, но все ресурсы для ремонта энергетики есть.
Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.
"Все что сейчас можно сказать, это то, что пока идет ликвидация обстрелов делать прогнозы сложно", - говорится в сообщении.
В то же время в ДТЭК добавили, что энергетики знают что делать и имеют все необходимые для ремонта ресурсы. Нужно только время.
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Напомним:
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате атаки РФ 26 августа по Украине есть много повреждений в энергетике, но уже идут ремонтные работы.
Министр энергетики в свою очередь тогда отметил, что под прицелом ракетной атаки врага оказалась энергетика, ситуация сложная.
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Экономическая правда.
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