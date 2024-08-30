Электромобильный гигант из Китая BYD расширяет присутствие на рынке ЕС

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Компания BYD Co. согласилась приобрести немецкого дистрибьютора Hedin Electric Mobility.

Об этом сообщает Bloomberg.

Китайский производитель электромобилей BYD поглотит своего немецкого дистрибьютора Hedin.

Ожидается, что сделка с материнской компанией Hedin Mobility, шведской дилерской сетью, будет завершена в четвертом квартале и будет включать поглощение флагманских магазинов BYD в Штутгарте и Франкфурте

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Этот шаг происходит в то время, когда китайские производители электромобилей, такие как BYD и бренд MG компании SAIC Motor Corp. пытаются расширить свое присутствие в Европе на фоне неудач, включая ослабление спроса и новые тарифы на электромобили, произведенные в Китае.

Сообщается, что Hedin Electric Mobility выступает генеральным импортером BYD в Германии с 2022 года и поставляет автомобили и запчасти около 30 дилерам BYD в стране. Приобретя этот бизнес, BYD сможет продавать автомобили дилерам напрямую, что даст ей больше свободы в ценообразовании и доступности автомобилей на крупнейшем автомобильном рынке Европы.

Немецкие дилерские центры Hedin Mobility останутся партнерами BYD, говорится в заявлении компании.

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Напомним:

BYD активно выходит за границу и наращивает прибыль, прибыль компании выросла до почти 2 млрд долл в 1 полугодии 2024 года, на фоне продолжающейся ценовой войны на переполненном внутреннем рынке.

Китайская компания BYD будет использовать передовую систему автономного вождения Huawei во внедорожных электромобилях.