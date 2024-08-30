Электромобильный гигант из Китая BYD расширяет присутствие на рынке ЕС
Компания BYD Co. согласилась приобрести немецкого дистрибьютора Hedin Electric Mobility.
Об этом сообщает Bloomberg.
Китайский производитель электромобилей BYD поглотит своего немецкого дистрибьютора Hedin.
Ожидается, что сделка с материнской компанией Hedin Mobility, шведской дилерской сетью, будет завершена в четвертом квартале и будет включать поглощение флагманских магазинов BYD в Штутгарте и Франкфурте
Этот шаг происходит в то время, когда китайские производители электромобилей, такие как BYD и бренд MG компании SAIC Motor Corp. пытаются расширить свое присутствие в Европе на фоне неудач, включая ослабление спроса и новые тарифы на электромобили, произведенные в Китае.
Сообщается, что Hedin Electric Mobility выступает генеральным импортером BYD в Германии с 2022 года и поставляет автомобили и запчасти около 30 дилерам BYD в стране. Приобретя этот бизнес, BYD сможет продавать автомобили дилерам напрямую, что даст ей больше свободы в ценообразовании и доступности автомобилей на крупнейшем автомобильном рынке Европы.
Немецкие дилерские центры Hedin Mobility останутся партнерами BYD, говорится в заявлении компании.
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Напомним:
BYD активно выходит за границу и наращивает прибыль, прибыль компании выросла до почти 2 млрд долл в 1 полугодии 2024 года, на фоне продолжающейся ценовой войны на переполненном внутреннем рынке.
Китайская компания BYD будет использовать передовую систему автономного вождения Huawei во внедорожных электромобилях.