Китайський автовиробник BYD оголосив про співпрацю з Huawei

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Китайська компанія BYD використовуватиме передову систему автономного водіння Huawei в позашляхових електромобілях.

Про це повідомляє Reuters.

Китайський гігант з виробництва електромобілів BYD підписав угоду з компанією Huawei про використання передової системи автономного водіння китайського технологічного конгломерату у своїх позашляховиках Fangchengbao.

Позашляховик Bao 8 з лінійки Fangchengbao стане першою моделлю BYD з інтелектуальною системою водіння Qiankun від Huawei і надійде в продаж пізніше цього року.

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Ця співпраця є продовженням зусиль BYD, спрямованих на збільшення продажів своїх преміальних брендів Denza, Fangchengbao та Yangwang з метою підвищення прибутковості. За даними Китайської асоціації автовиробників, у першому півріччі на ці три бренди припадало лише 5% від загального обсягу продажів компанії.

Партнерство з Huawei також відображає зростаючу присутність китайської технологічної компанії в секторі електромобілів як основного постачальника ADAS. Компанія Audi, що належить Volkswagen, також використовуватиме систему ADAS Huawei у своїх електромобілях для китайського ринку.

Нагадаємо:

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Uber оголосив про партнерство з китайським брендом електрокарів BYD. Угода спрямована на залучення 100 000 нових електромобілів до платформи по всьому світу.

У червні китайські бренди захопили 11% європейського ринку електромобілів, зафіксувавши рекордну кількість реєстрацій.

Мита на імпорт електромобілів з Китаю до Канади планують встановити на рівні 100%, на сталь та алюміній – 25%.