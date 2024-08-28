Прибуток китайського гіганта BYD зріс, попри спад попиту всередині країни

BYD активно виходить за кордон та нарощує прибутки, прибуток компанії зріс до майже 2 млрд дол у 1 півріччі 2024 року, на тлі триваючої цінової війни на переповненому внутрішньому ринку.

Про це повідомляє The Wall Street Jornal.

Чистий прибуток BYD у першому півріччі зріс завдяки збільшенню продажів електромобілів, незважаючи на слабкий попит на найбільшому автомобільному ринку світу.

Чистий прибуток компанії зріс на 24% до 13,63 млрд юанів, що еквівалентно 1,91 млрд дол, у першому півріччі 2024 року порівняно з попереднім роком.

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Виручка зросла на 16% до 301,13 млрд юанів завдяки високим продажам моделей електромобілів, незважаючи на уповільнення попиту на автомобілі в Китаї.

Повідомляється, що BYD заявила, що її валова маржа прибутку збільшилася до 20,0% з 18,3% роком раніше завдяки зміцненню бізнесу електромобілів. Компанія є одним з небагатьох китайських виробників електромобілів, які повідомили про двозначну валову маржу за другий квартал. Li Auto повідомила про валову рентабельність у 19,5% за цей період, тоді як лідер електромобілів Tesla показала валову рентабельність у 14,6%.

У другому кварталі компанія поставила 426 тис повністю електричних автомобілів, що на 21% більше, ніж роком раніше. Конкурент Tesla продала 444 тис одиниць за цей період, зберігши свою позицію провідного світового продавця електромобілів. Китайський автовиробник ненадовго обігнав Tesla в продажах акумуляторних електромобілів у четвертому кварталі минулого року.

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Зазначається, що BYD та інші великі китайські виробники електромобілів агресивно розширюють свою присутність за кордоном на тлі триваючої цінової війни на переповненому внутрішньому ринку та посилення тарифного тиску з боку основних торговельних партнерів.

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Китайська компанія BYD використовуватиме передову систему автономного водіння Huawei в позашляхових електромобілях.

Uber оголосив про партнерство з китайським брендом електрокарів BYD. Угода спрямована на залучення 100 000 нових електромобілів до платформи по всьому світу.

У червні китайські бренди захопили 11% європейського ринку електромобілів, зафіксувавши рекордну кількість реєстрацій.