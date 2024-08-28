Прибуток китайського гіганта BYD зріс, попри спад попиту всередині країни
BYD активно виходить за кордон та нарощує прибутки, прибуток компанії зріс до майже 2 млрд дол у 1 півріччі 2024 року, на тлі триваючої цінової війни на переповненому внутрішньому ринку.
Про це повідомляє The Wall Street Jornal.
Чистий прибуток BYD у першому півріччі зріс завдяки збільшенню продажів електромобілів, незважаючи на слабкий попит на найбільшому автомобільному ринку світу.
Чистий прибуток компанії зріс на 24% до 13,63 млрд юанів, що еквівалентно 1,91 млрд дол, у першому півріччі 2024 року порівняно з попереднім роком.
Виручка зросла на 16% до 301,13 млрд юанів завдяки високим продажам моделей електромобілів, незважаючи на уповільнення попиту на автомобілі в Китаї.
Повідомляється, що BYD заявила, що її валова маржа прибутку збільшилася до 20,0% з 18,3% роком раніше завдяки зміцненню бізнесу електромобілів. Компанія є одним з небагатьох китайських виробників електромобілів, які повідомили про двозначну валову маржу за другий квартал. Li Auto повідомила про валову рентабельність у 19,5% за цей період, тоді як лідер електромобілів Tesla показала валову рентабельність у 14,6%.
У другому кварталі компанія поставила 426 тис повністю електричних автомобілів, що на 21% більше, ніж роком раніше. Конкурент Tesla продала 444 тис одиниць за цей період, зберігши свою позицію провідного світового продавця електромобілів. Китайський автовиробник ненадовго обігнав Tesla в продажах акумуляторних електромобілів у четвертому кварталі минулого року.
Зазначається, що BYD та інші великі китайські виробники електромобілів агресивно розширюють свою присутність за кордоном на тлі триваючої цінової війни на переповненому внутрішньому ринку та посилення тарифного тиску з боку основних торговельних партнерів.
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