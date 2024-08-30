Беларусь вводит тариф на транспортировку нефти до границы с Украиной
Антимонопольное ведомство Беларуси установило тариф на транспортировку нефти по трубопроводу "Гомельтранснефть Дружба" до границы с Украиной.
Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на соответствующее постановление.
Тариф на прокачку нефти по белорусской территории до границы с Украиной устанавливается впервые.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования, с 29 августа текущего года.
Указанное приложение, в которое внесены дополнения, в частности, установило с 1 февраля 2024 года тарифы на транспортировку нефти магистральными трубопроводами ОАО "Гомельтранснефть Дружба", расположенными на территории Беларуси.
Из Беларуси нефть, в частности из России, далее идет транзитом через Украину в Европу.
Напомним:
Кроме газа, с января 2025 года по территории Украины прекратится транзит российской нефти через нефтепровод "Дружба".
Украина будет выполнять свои обязательства по транзиту российской нефти в Европу в полном объеме до завершения действия контрактов.
Экономическая правда.