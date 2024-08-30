Беларусь вводит тариф на транспортировку нефти до границы с Украиной

Антимонопольное ведомство Беларуси установило тариф на транспортировку нефти по трубопроводу "Гомельтранснефть Дружба" до границы с Украиной.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на соответствующее постановление.

Тариф на прокачку нефти по белорусской территории до границы с Украиной устанавливается впервые.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования, с 29 августа текущего года.

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Указанное приложение, в которое внесены дополнения, в частности, установило с 1 февраля 2024 года тарифы на транспортировку нефти магистральными трубопроводами ОАО "Гомельтранснефть Дружба", расположенными на территории Беларуси.

Из Беларуси нефть, в частности из России, далее идет транзитом через Украину в Европу.

Напомним:

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Кроме газа, с января 2025 года по территории Украины прекратится транзит российской нефти через нефтепровод "Дружба".

Украина будет выполнять свои обязательства по транзиту российской нефти в Европу в полном объеме до завершения действия контрактов.

Экономическая правда.