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Подоляк спростував власну заяву про зупинку транзиту російської нафти

П'ятниця, 30 серпня 2024, 15:45 - Артур Крижний

Україна виконуватиме свої зобов'язання з транзиту російської нафти до Європи у повному обсязі до завершення дії контрактів.

Про це заявив радник офісу президента України Михайло Подоляк, пише "Ми - Україна".

"При цьому Україна виконувала та виконуватиме свої контрактні зобов'язання у повному обсязі до передбаченої дати завершення дії таких контрактів. Бо це стосується наших двосторонніх відносин із європейськими країнами", - наголосив Подоляк.

Водночас він додав, що Україна підтримує Єврокомісію у прагненні диверсифікувати постачання нафти для деяких країн регіону, щоб зменшити або повністю прибрати присутність російської нафти. 

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Відтак, Україна продовжуватиме транзит нафти в Європу до кінця 2029-го року.

Раніше Подоляк заявив, що окрім газу, з січня 2025 року територією України припиниться транзит російської нафти через нафтопровід "Дружба".

Економічна правда.

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