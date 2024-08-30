Україна припинить транзит російської нафти по "Дружбі" – Подоляк

Окрім газу, з січня 2025 року територією України припиниться транзит російської нафти через нафтопровід "Дружба".

Про це повідомив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю Новини.Live.

"Окрім газу, з 1 січня 2025 року припиняє роботу і нафтопровід "Дружба", - повідомив він.

За його словами, деякі країни Європи - Словаччина, Чехія в Угорщина - отримували російську нафту через цей нафтопровід. Але за резолюцією ЄС ці країни мають диверсифікувати постачання нафти й припинити транзит через Україну.

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Це стосується і газу, каже Подоляк. Були певні законтрактовані обсяги й з 1 січня 2025 року транзит закінчиться. Але він додав, що якщо кранам Європи буде потрібен казахський чи азербайджанський газ, то Україна готова його транспортувати.

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Україна не має наміру продовжувати транзитний договір із Росією щодо газу, термін дії якого закінчується наприкінці 2024 року, у разі запиту з Європи готова обговорювати транзит газу інших постачальників через свою ГТС.

Економічна правда.