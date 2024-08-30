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Гендиректор МАГАТЭ на следующей неделе в пятый раз за два года посетит ЗАЭС

Пятница, 30 августа 2024, 15:27 - Артур Крыжный

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на следующей неделе прибудет в Украину и планирует посетит Запорожскую АЭС.

Об этом говорится в пресс-релизе МАГАТЭ.

"Генеральный директор Рафаэль Мариано Гросси на следующей неделе посетит Украину для проведения переговоров на высоком уровне и оценки развития событий на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), где ядерная безопасность остается нестабильной", - заявили в Агентстве.

Отмечается, что это будет уже пятый раз, когда глава МАГАТЭ пересекает линию фронта, чтобы посетить ЗАЭС.

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Напомним:

Во время российской ракетно-дроновой атаки 26 августа на Украину четыре энергоблока АЭС временно отключились от сети.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что в Курской области возникла "опасность ядерного инцидента", а бои вблизи Курской АЭС вызывают беспокойство.

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Экономическая правда.

ЗАЭС МАГАТЭ
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