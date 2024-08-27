Голова МАГАТЕ попереджає про ризик ядерного інциденту на Курській АЕС – Reuters

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що в Курській області виникла "небезпека ядерного інциденту", а бої поблизу Курської АЕС викликають занепокоєння.

Про це повідомляють російські видання The Moscow Times та "РИА Новости", агентство Reuters.

Він уточнив, що випадки військової активності поблизу Курської АЕС викликають занепокоєння за її безпеку.

"Особливістю Курської АЕС є те, що там експлуатуються реактори типу РБМК. РБМК за своєю конструкцією не має захисної оболонки, контейнера, якою оснащено багато реакторів інших типів у світі", - сказав Рафаель Гроссі на пресконференції за підсумками своїх відвідин Курської АЕС.

Реклама:

Він сказав, що нібито бачив на території Курської АЕС сліди атак безпілотників, а активна зона реактора розташована практично у звичайній будівлі і дуже вразлива для ударів артилерії або ударів дронів.

За його словами, за підсумками його нинішнього візиту буде сформульовано положення про захист Курської АЕС, пишуть видання.

Оновлено. Водночас агентство Reuters повідомляє, що Голова ядерного агентства ООН Рафаель Гроссі після відвідування російської Курської атомної електростанції у вівторок заявив, що існує ризик ядерної аварії, і ситуація є серйозною.

Реклама:

Нагадаємо:

Місія МАГАТЕ на чолі з гендиректором Гроссі агентства у вівторок, 27 серпня, відвідала Курську АЕС.

Раніше, голова Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявляв, що має намір відвідати Курську атомну електростанцію в Росії наступного тижня.

Економічна правда.