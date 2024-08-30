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Китай прекратил поставлять товары в Россию без предоплаты - росСМИ

Пятница, 30 августа 2024, 13:26 - Алексей Артемчук

Китайские экспортеры остановили поставки продукции в Россию без предварительной оплаты.

Об этом сообщают "Известия", со ссылкой на слова президента Ассоциации автомобильных грузоперевозчиков и экспедиторов Вадима Филатова и других участников рынка.

Компании, которые ранее могли получить товары на условиях доверия, теперь сталкиваются с трудностями из-за возврата платежей. Новым участникам рынка без предварительной оплаты товары не отправляются, а проведение платежей становится все сложнее.

Сообщается, что были случаи, когда банки возвращали платежи за отгруженный товар из-за отсутствия подтверждения его "санкционной чистоты". Из-за страха перед вторичными санкциями китайские банки возвращают оплату независимо от того, был ли товар отправлен в Россию.

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Даже платежи за неподсанкционные товары иногда не проходят, что заставляет китайских поставщиков отказываться от отгрузки продукции.  Таким образом даже поставки гражданских товаров могут быть заблокированы.

Напомним:

В августе в России усилились проблемы с расчетами с китайскими партнерами.

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Государственный банк ВТБ - единственный из российских госбанков, имеющих полноценный филиал в Китае, решил резко поднять комиссии за юаневые операции.

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