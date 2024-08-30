Малоизвестная фирма будет поставлять на ОПЗ сотни миллионов кубометров газа

Конкурс на поставку 242,5 млн кубометров природного газа для "Одесского припортового завода" (ОПЗ) победила малоизвестная фирма ООО "Укрнефтегазбурение", которая была зарегистрирована год назад.

Соответствующие данные опубликованы на сайте ОПЗ.

"Укрнефтегазбурение" зарегистрирована в августе 2023 году в г. Львов. Руководитель и основатель, согласно данным YouControl - Михаил Мазур.

Компания в сентябре 2023 году получила лицензию НКРЕКП на право осуществления хозяйственной деятельности по поставке природного газа.

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Срок поставки природного газа согласно условиям тендера - до конца 2024 года. Ожидаемая цена газа составляла 17 254 грн за тысячу кубометров газа (с НДС), предложение "Укрнефтегазбурения" пока неизвестно.

Согласно сообщению ранее, ОПЗ планирует приобрести 242,5 млн кубометров природного газа с ожидаемой стоимостью 4,185 млрд грн.

Напомним:

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Одесский припортовый завод (ОПЗ) уже в августе впервые с 2021 года готовится возобновить полноценную работу.

Экономическая правда.