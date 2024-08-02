Одеський припортовий завод готується відновити повноцінну роботу - Forbes

Одеський припортовий завод (ОПЗ) вже у серпні вперше з 2021 року готується відновити повноцінну роботу.

Про це повідомив Forbes Ukraine співрозмовник в уряді.

Видання пише, що ОПЗ міг відновити роботу раніше, але заважали не лише високі ціни на газ, які складають до 90% собівартості карбаміду, а й імпорт дешевих добрив з Азербайджану, Туркменістану та Узбекистану.

Однак існують і ризики запуску. ОПЗ завжди був орієнтований на експорт, відправляючи 85% продукції за кордон.

Реклама:

В Україні відсутні достатні логістичні потужності, а у разі відновлення виробництва карбамід не буде де складати.

Крім того, є значний безпековий ризик: розташування заводу неподалік Одеси означає, що удар російської ракети по складу може спричинити техногенну катастрофу. Захистити завод від цього неможливо.

Довідка. ОПЗ – найбільший державний хімзавод, який виробляв аміак, карбамід і рідкий азот. У вересні 2021 року завод зупинив виробництво через високі ціни на газ. Після лютого 2022 року, через загрозу ракетних ударів, припинив морську перевалку аміаку. З того часу ОПЗ займається непрофільною діяльністю. Реклама:

Економічна правда.