"Одеський припортовий завод" оголосив повторний тендер на закупівлю газу на 4 млрд

АТ "Одеський припортовий завод" (ОПЗ) 15 серпня оголосило повторний тендер на закупівлю природного газу для потреб підприємства.

Про це повідомляє галузеве видання ExPro із посиланням на дані у системі Prozorro.

Згідно з повідомленням, ОПЗ планує придбати 242,557 млн куб м природного газу з очікуваною вартістю 4,185 млрд грн (з ПДВ).

Очікувана ціна газу становить 17 254 грн/тис куб м (з ПДВ). Торги пройдуть 22 серпня, а термін поставки газу – до кінця 2024р.

Реклама:

Видання нагадало, що 25 липня пройшов попередній тендер з купівлі 251,811 млн куб м природного газу на суму 4,13 млрд грн.

Не дивлячись на повідомлення про перемогу в тендері ТОВ "Агроторггруп" або "Вілбур Коммодітіз", ОПЗ відмінив закупівлю.

Протягом 20 робочих днів із моменту оголошення результатів липневого аукціону, ОПЗ мав укласти комерційну угоду з новим постачальником. У разі порушення терміну, результати торгів мали бути анульовані, а ОПЗ мав оголосити новий конкурс, що і було зроблено.

Реклама:

Як зазначає видання, за повідомленнями учасників ринку, ОПЗ мав намір відновити повноцінну роботу до кінця літа. Тим не менше, у зв’язку з оголошенням нового тендеру, ймовірно, початок роботи заводу може перенестися на осінь.

Нагадаємо:

Завод було зупинено у 2021р на фоні високих цін на природний газ в Україні. Тоді завод працював уже понад 2 роки за давальницькою схемою з ТОВ "Агро Газ Трейдінг" (АГТ). За час роботи АГТ поставила для ОПЗ майже 1,4 млрд куб м природного газу. Вже у 2023р НАБУ та САП повідомили про підозру колишньому Голові Фонду державного майна України Дмитру Сенниченку, який очолював злочинне угрупування, що протягом 2019 – 2021рр заволоділо понад 500 млн грн коштів держпідприємств, серед яких ОПЗ.

ОПЗ є найбільшим хімічним підприємством країни та одним із найбільших споживачів природного газу.