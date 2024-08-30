Индустриальный парк впервые получил деньги от государства

Государственная программа стимулирования индустриальных парков заработала и первый парк уже получил средства.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Первый индустриальный парк получил финансирование по государственной программе стимулирования развития индустриальных парков в рамках политики "Сделано в Украине".

Финансирование получил индустриальный парк в городе Днепр. Управляющая компания парка обратилась с запросом на выделение 150 млн из необходимых 326,9 миллиона для строительства трансформаторной подстанции.

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Программа предусматривает финансирование до 150 млн для обеспечения строительства необходимой инфраструктуры. Средства предоставляются на безвозвратной основе, покрывая до 50% сметной стоимости работ, таких как обустройство территории или строительство инженерно-транспортной инфраструктуры.

Отмечается, что программа предусматривает компенсацию до 50% стоимости присоединения к электросетям. Для деоккупированных территорий государство покрывает 80% стоимости.

"Подсчеты показывают, что 1 гектар индустриального парка позволяет создать 50 новых рабочих мест, а 1 долл государственных инвестиций в инфраструктуру индустриальных парков - привлечь 6 долл дополнительных частных инвестиций", - отметила Первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко.

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Для защиты интересов государства установлены предохранители: заявители обязаны в течение трех лет построить на территории парка не менее 5000 квадратных метров промышленных зданий и привлечь не менее двух участников. Финансирование осуществляется через эскроу-счета в государственных банках, что позволяет выбрать наиболее удобный банк для обслуживания.

Партнерами Министерства экономики в реализации программы стали Укрэксимбанк, Ощадбанк и Укргазбанк.

Напомним:

23 июля в Украине стартует прием заявок от индустриальных парков на государственную поддержку развития их инфраструктуры.

Новый индустриальный парк "Технологий и бизнеса" появится в Новояворовской территориальной общине на Львовщине.