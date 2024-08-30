Индустриальный парк впервые получил деньги от государства
Государственная программа стимулирования индустриальных парков заработала и первый парк уже получил средства.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
Первый индустриальный парк получил финансирование по государственной программе стимулирования развития индустриальных парков в рамках политики "Сделано в Украине".
Финансирование получил индустриальный парк в городе Днепр. Управляющая компания парка обратилась с запросом на выделение 150 млн из необходимых 326,9 миллиона для строительства трансформаторной подстанции.
Программа предусматривает финансирование до 150 млн для обеспечения строительства необходимой инфраструктуры. Средства предоставляются на безвозвратной основе, покрывая до 50% сметной стоимости работ, таких как обустройство территории или строительство инженерно-транспортной инфраструктуры.
Отмечается, что программа предусматривает компенсацию до 50% стоимости присоединения к электросетям. Для деоккупированных территорий государство покрывает 80% стоимости.
"Подсчеты показывают, что 1 гектар индустриального парка позволяет создать 50 новых рабочих мест, а 1 долл государственных инвестиций в инфраструктуру индустриальных парков - привлечь 6 долл дополнительных частных инвестиций", - отметила Первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко.
Для защиты интересов государства установлены предохранители: заявители обязаны в течение трех лет построить на территории парка не менее 5000 квадратных метров промышленных зданий и привлечь не менее двух участников. Финансирование осуществляется через эскроу-счета в государственных банках, что позволяет выбрать наиболее удобный банк для обслуживания.
Партнерами Министерства экономики в реализации программы стали Укрэксимбанк, Ощадбанк и Укргазбанк.
Напомним:
23 июля в Украине стартует прием заявок от индустриальных парков на государственную поддержку развития их инфраструктуры.
Новый индустриальный парк "Технологий и бизнеса" появится в Новояворовской территориальной общине на Львовщине.