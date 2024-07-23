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Індустріальні парки можуть отримати до 150 млн держпідтримки на розвиток інфраструктури

Вівторок, 23 липня 2024, 10:53 - Віктор Волокіта

23 липня в Україні стартує прийняття заявок від індустріальних парків на державну підтримку розвитку їхньої інфраструктури. 

Про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський. 

Віз розповів, що в державному бюджеті на цю мету передбачено 1 мільярд гривень. "Зацікавлені парки зможуть претендувати на отримання до 150 мільйонів гривень фінансування від держави на умовах співфінансування", - написав депутат.

За його інформацією, заявки вже можна подавати в державний Укрексімбанк. 23 липня він підписав відповідну угоду з Міністерством економіки. До кінця тижня заявки почне приймати також Ощадбанк, найближчим часом долучиться й Укргазбанк.

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Кисилевський також додав, що заявки розглядатимуться та затверджуватимуться за прозорою процедурою в порядку черговості.

"Державну підтримку можна буде спрямувати на будівництво підстанцій, підведення електромереж, водо- і газопроводів та інших обʼєктів промислової інфраструктури. Фінансування надаватиметься на умовах співфінансування із заявником 50/50 (для деокупованих територій - 80/20). 

Договори передбачатимуть чіткі зобов'язання з боку заявника перед державою, зокрема - введення в експлуатацію 5000 м2 промислової нерухомості протягом двох років та залучення не менше 2-х учасників протягом 3 років", - поінформував заступник голови комітету. 

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Нагадаємо:

Наразі в Реєстр індустріальних парків включено вже 86 парків.

У Київській області з’явиться новий індустріальний парк "ГРІН ІНДАСТРІАЛ ПАРК". 

Економічна правда

інфраструктура електроенергія Верховна рада банк
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