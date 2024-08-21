На Львівщині з’явиться новий індустріальний парк

Новий індустріальний парк "Технологій та бізнесу" з'явиться в Новояворівській територіальній громаді на Львівщині.

Про це повідомляє Мінекономіки.

Ініціатором створення індустріального парку "Технологій та бізнесу" є Новояворівська міська рада. На розвиток парку передбачається залучити 210,5 млн грн інвестицій за рахунок учасників-інвесторів, а на облаштування парку – 1,4 млн грн з місцевого бюджету.

"Парк "Технологій та бізнесу" на Львівщині створить до 450 робочих місць у переробній промисловості. Зокрема, це виробництво товарів з високою доданою вартістю – комп’ютери, електрона та оптична продукція, електричне устатковання.", - зазначив заступник Міністра економіки Віталій Кіндратів.

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Також в повідомленні додають, що розвиток індустріальних парків є частиною економічної політики "Зроблено в Україні", яка направлена на розвиток саме українського виробника

Зазначається, що в Україні зареєстровано вже 91 індустріальний парк. Зокрема, в 2024 році це 23-й парк, який внесено до Реєстру індустріальних (промислових) парків.

Включення індустріального парку до Реєстру дає право на державне стимулювання, на яке в бюджеті на 2024 рік закладено 1 млрд грн. Йдеться про компенсацію витрат на будівництво об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури та витрат на підключення до електричних мереж, податкові та митні пільги тощо.

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Нагадаємо:

В Україні з’явились два нових індустріальних парки – парк "Сокиряни Індастрі ХАБ" на території м. Сокиряни у Чернівецькій області та парк "КИТ" на території м. Бучі Київської області.