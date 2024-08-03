В июле уменьшились доходы и расходы госбюджета

По данным Государственной казначейской службы, за июль 2024 года в общий фонд государственного бюджета поступило 118,2 млрд гривен по сравнению с 143,5 млрд в июне. Расходы также уменьшились до 264,3 млрд грн с 286,7 млрд грн в июне.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

В целом, по итогам июля 2024 года, в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 169,0 млрд грн налогов, сборов и других платежей. Выполнение месячной росписи доходов Государственной налоговой службой составило 106,7%, Государственной таможенной службой - 94,3%.

Три крупнейших источника поступления в июле:

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38,4 млрд грн - налога на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров;

21,3 млрд грн - налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (собрано 34,8 млрд, возмещено - 13,5 млрд грн);

19,9 млрд грн - налога на доходы физических лиц и военного сбора;

По сравнению с июнем 2024 года, поступления в общий фонд госбюджета уменьшились на 25 млрд грн, и на 33,4 млрд грн по сравнению с маем.

За январь-июль 2024 года в общий фонд государственного бюджета поступило 1 031,6 млрд гривен.

При этом, по информации Минфина, расходы общего фонда в июле также снизились - до 264,3 млрд грн с 286,7 млрд грн в июне и 311,4 млрд грн в мае.

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Всего с начала года кассовые расходы государственного бюджета составили 2 247,6 млрд грн, в том числе общего фонда - 1 808,0 млрд гривен.

Напомним:

Международное агентство Fitch Ratings снизило долгосрочный рейтинг дефолта Украины в иностранной валюте до "C" с "CC" (с вероятного до неизбежного).

Экономическая правда