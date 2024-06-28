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Доходи держбюджету у червні перевиконані на 12,3% - Мінфін 

П'ятниця, 28 червня 2024, 18:46 - Віктор Волокіта
 

У червні 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 143,5 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів, що на 12,3% більше від запланованого. 

Про це повідомляє Міністерство фінансів, уточнюючи, що це оперативні дані (станом на 16:00 год. 28.06.24).

За підсумками червня надходження платежів від Державної податкової служби становили 96,7 млрд грн, в тому числі:

  • 30,1 млрд грн – податок на додану вартість;
  • 28,7 млрд грн – дивіденди та частина чистого прибутку;
  • 17,5 млрд грн – податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;
  • 11,5 млрд грн – акцизний податок;  
  • 5,4 млрд грн – податок на прибуток підприємств;
  • 3,2 млрд грн – рентна плата.

Платежі від Держмитслужби надійшли в обсязі 43,2 млрд гривень.

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"Виконання місячного розпису доходів загального фонду держбюджету за оперативними даними становить 112,3% (+ 15,7 млрд грн)", - розповіли у Мінфіні. 

У повідомленні також йдеться, що у цілому за підсумками червня 2024 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 228,6 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

Окрім того, близько 43,2 млрд грн. у вигляді ЄСВ надійшло до фондів пенсійного та соціального страхування.

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Нагадаємо:

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що в українського уряду є бачення, як покривати всі бюджетні потреби в майбутньому році.

Економічна правда

Мінфін бюджет доходи
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