Графики отключения света в пятницу: наибольшие ограничения будут вечером
В пятницу 30 августа графики отключения света будут применять в течение суток.
Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.
"Согласно информации от "Укрэнерго" 30 августа будут задействованы графики стабилизационных отключений в течение всех суток", - говорится в сообщении.
Объемы отключений следующие:
- С 00:00 до 06:00 и 09:00 до 14:00 - одна очередь отключений.
- С 06:00 до 09:00, 14:00 до 18:00 и с 21:00 до 24:00 - две очереди отключений одновременно.
- С 18:00 до 21:00 - три очереди отключений одновременно.
В случае изменений энергетики оперативно об этом сообщат.
Справка. Потребители каждой области, которые не относятся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). Применение ограничений до трех очередей означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Четыре очереди - ограничение до 70% потребителей в каждой области.
Когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений - это 4 часа ограничений в сутки, две очереди - 8 часов ограничений, три очереди - 12 часов ограничений, четыре очереди - более 12 часов ограничений.Реклама:
Как в течение суток распределить эту нагрузку, какой будет продолжительность очереди - ответственность облэнерго.
Как работают графики отключений читайте здесь: Энергетики рассказали, как работают графики отключений и кто выключает свет
В Yasno объяснили, как работают очереди отключения света
Детальнее про очереди отключений на инфографике:
Экономическая правда.