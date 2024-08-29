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Графики отключения света в пятницу: наибольшие ограничения будут вечером

Четверг, 29 августа 2024, 17:44 - Артур Крыжный

В пятницу 30 августа графики отключения света будут применять в течение суток.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

"Согласно информации от "Укрэнерго" 30 августа будут задействованы графики стабилизационных отключений в течение всех суток", - говорится в сообщении.

Объемы отключений следующие:

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  • С 00:00 до 06:00 и 09:00 до 14:00 - одна очередь отключений.
  • С 06:00 до 09:00, 14:00 до 18:00 и с 21:00 до 24:00 - две очереди отключений одновременно.
  • С 18:00 до 21:00 - три очереди отключений одновременно.

В случае изменений энергетики оперативно об этом сообщат.

Справка. Потребители каждой области, которые не относятся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). Применение ограничений до трех очередей означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Четыре очереди - ограничение до 70% потребителей в каждой области.

Когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений - это 4 часа ограничений в сутки, две очереди - 8 часов ограничений, три очереди - 12 часов ограничений, четыре очереди - более 12 часов ограничений.

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Как в течение суток распределить эту нагрузку, какой будет продолжительность очереди - ответственность облэнерго.

Как работают графики отключений читайте здесь: Энергетики рассказали, как работают графики отключений и кто выключает свет

В Yasno объяснили, как работают очереди отключения света

Детальнее про очереди отключений на инфографике:

 

Экономическая правда.

энергетика электроэнергия Украина
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