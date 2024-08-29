Российский импорт упадет в 2024 году из-за проблем с трансграничными платежами и логистическими трудностями, связанными с западными санкциями.

Об этом сообщает Reuters.

"Импорт сократится в 2024 году из-за усиления санкционных барьеров, связанных с платежами и логистикой", - сказал центральный банк, хотя и спрогнозировал, что ситуация улучшится в среднесрочной перспективе.

"Эти ограничения будут краткосрочными, и в последующие годы ожидается постепенное восстановление импорта благодаря диверсификации поставок и развитию новых логистических цепей", - добавили в сообщении ЦБ.

Реклама:

Российские компании и чиновники жалуются на задержки в транзакциях с Китаем в течение нескольких месяцев после того, как его банки стали более осторожными и ужесточили комплаенс в ответ на угрозы Запада применить вторичные санкции за сотрудничество с Россией.

Данные также указывают на перегрев экономики, что заставило центральный банк повысить учетную ставку на 200 базисных пунктов до 18% в июле, что является самым высоким уровнем за последние два года.

Напомним:

Реклама:

Государственный банк ВТБ - единственный из российских госбанков, которые имеют полноценный филиал в Китае, решил резко поднять комиссии за юаневые операции.

Недавние масштабные санкции США уже стали особенно ощутимыми для финансового сектора РФ.