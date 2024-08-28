Нещодавні санкції США відчутно вдарили по російському фінсектору – Пишний

Нещодавні масштабні санкції США вже стали особливо відчутними для фінансового сектору РФ.

Про це повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний.

Він нагадав, що напередодні Дня Незалежності України США застосували персональні санкції до 400 фізичних та юридичних осіб - російських підприємств та компаній із третіх держав (Китай, ОАЕ та інші).

Як повідомив Пишний, до цього переліку партнери включили одразу три російських компанії – одних із найбільших провайдерів програмного забезпечення та ІТ-рішень для банків та фінансового сектору:

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"Діасофт" – один із розробників Системи передачі фінансових повідомлень центробанку рф, щодо якої запроваджено секторальні санкції ЄС;

"ЦФТ" – один із найбільших провайдерів ІТ-послуг для фінсектору в рф, співпрацює з центробанком рф, є розробником російської платіжної системи "Золота Корона";

АТОЛ – постачальник платіжних рішень, виробник pos-терміналів, пов’язаний із сервісом Sigmapay для розрахунків росіян у Туреччині.

"Вже спостерігаємо фактично моментальний ефект від санкційного пакета: низка банків Грузії та Казахстану призупинили перекази через російську платіжну систему "Золота Корона", - повідомив Пишний.

За інформацією банків, призупинення співпраці зумовлене додатковими перевірками щодо зв’язку з санкційними особами з метою дотримання міжнародних економічних санкцій.

Нагадаємо:

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Національний банк України визнав небездоганною ділову репутацію ТОВ "Лізинг Тайм" та власника цієї компанії Грегорі Штульберга. Нацбанк знайшов зв’язок "Лізинг Тайм" та його власника з Росією. НБУ отримав підтвердження, що Штульберг володіє російським АО "Акционерный коммерческий банк "Алеф-Банк".