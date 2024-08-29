Все разделы
Укр / Рус

Экономическое бронирование может заработать в октябре или ноябре – Минэкономики

Четверг, 29 августа 2024, 14:04 - Артур Крыжный , Ярослав Винокуров

Минэкономики нарабатывает несколько моделей экономического бронирования, а заработать оно должно в октябре-ноябре.

Об этом заявил представитель Минэкономики на заседании Комитета по финансовой политике, сообщает корреспондент ЭП.

Так, экономическое бронирование может заработать уже в октябре или ноябре, но для этого нужен определенный переходный период.

По словам представителя, по самой консервативной методологии экономическое бронирование может принести в бюджет около 40 миллиардов гривен в год.

Реклама:

В то же время он напомнил, что сейчас рассматривается несколько моделей экономического бронирования.

Читайте также: Законопроект об экономическом бронировании зарегистрирован. Как оно будет работать?

Экономическое бронирование уже фактически работает. В каких городах и сферах его можно получить?

Реклама:

Напомним:

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предусматривает концепцию экономического бронирования военнообязанных от мобилизации.

Председатель экономического комитета ВР Дмитрий Наталуха зарегистрировал еще два альтернативных законопроекта - №11331-1 и №11331-2.

Экономическая правда.

Минэкономики экономика
Реклама:
Материалы по теме
Аграриям насчитали более 60 миллионов компенсации за приобретенную технику украинского производства 28 августа 2024, 16:55
Украинские производители получили возможность регистрировать географические указания 27 августа 2024, 19:00
Собственное дело: определили новых победителей программы на 92 млн, большинство - женщины 23 августа 2024, 15:37
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте