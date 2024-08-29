Экономическое бронирование может заработать в октябре или ноябре – Минэкономики

Минэкономики нарабатывает несколько моделей экономического бронирования, а заработать оно должно в октябре-ноябре.

Об этом заявил представитель Минэкономики на заседании Комитета по финансовой политике, сообщает корреспондент ЭП.

Так, экономическое бронирование может заработать уже в октябре или ноябре, но для этого нужен определенный переходный период.

По словам представителя, по самой консервативной методологии экономическое бронирование может принести в бюджет около 40 миллиардов гривен в год.

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В то же время он напомнил, что сейчас рассматривается несколько моделей экономического бронирования.

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Экономическое бронирование уже фактически работает. В каких городах и сферах его можно получить?

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Напомним:

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предусматривает концепцию экономического бронирования военнообязанных от мобилизации.

Председатель экономического комитета ВР Дмитрий Наталуха зарегистрировал еще два альтернативных законопроекта - №11331-1 и №11331-2.

Экономическая правда.