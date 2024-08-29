Во время последнего массированного удара РФ от сети отключались 4 атомных блока
Во время российской ракетно-дроновой атаки 26 августа на Украину четыре энергоблока АЭС временно отключились от сети.
Об этом постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене сообщило МАГАТЭ в официальной ноте.
Отмечается, что в 08:58 отключились энергоблоки №1, 3 и 4 на Ровенской атомной станции.
В 17:05 из-за колебаний в национальной энергосистеме, вызванных российским ударом, также отключился энергоблок №3 на Южноукраинской АЭС.
В то же время в 09:05 по восточноевропейскому времени энергоблоки Южноукраинской атомной электростанции снизили мощность до суммарного уровня 1 800 МВт.
Постоянное представительство Украины попросило МАГАТЭ немедленно донести эту информацию до всех членов организации.
Напомним:
"Энергоатом" готовится к реализации ранее заброшенного проекта Чигиринской АЭС, уже сделаны первые шаги в этом направлении.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что в Курской области возникла "опасность ядерного инцидента", а бои вблизи Курской АЭС вызывают беспокойство.
Экономическая правда.