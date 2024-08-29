Во время последнего массированного удара РФ от сети отключались 4 атомных блока

Во время российской ракетно-дроновой атаки 26 августа на Украину четыре энергоблока АЭС временно отключились от сети.

Об этом постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене сообщило МАГАТЭ в официальной ноте.

Отмечается, что в 08:58 отключились энергоблоки №1, 3 и 4 на Ровенской атомной станции.

В 17:05 из-за колебаний в национальной энергосистеме, вызванных российским ударом, также отключился энергоблок №3 на Южноукраинской АЭС.

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В то же время в 09:05 по восточноевропейскому времени энергоблоки Южноукраинской атомной электростанции снизили мощность до суммарного уровня 1 800 МВт.

Постоянное представительство Украины попросило МАГАТЭ немедленно донести эту информацию до всех членов организации.

Напомним:

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"Энергоатом" готовится к реализации ранее заброшенного проекта Чигиринской АЭС, уже сделаны первые шаги в этом направлении.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что в Курской области возникла "опасность ядерного инцидента", а бои вблизи Курской АЭС вызывают беспокойство.

Экономическая правда.