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Центр "Укрпочты" в Никополе был атакован дроном РФ

Четверг, 29 августа 2024, 09:00 - Артур Крыжный

Центр "Укрпочты" в Никополе атаковали ударным беспилотником, повреждено здание и 5 грузовиков.

Об этом сообщил гендиректор компании Игорь Смелянский.

"Сегодня был тяжелый день. Наш центр в Никополе был атакован беспилотником, в результате чего было повреждено здание и 5 грузовиков", - написал он.

Смелянский добавил, что компания восстановит центр в течение недели.

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Напомним:

Министерство иностранных дел Украины привлекло национального почтового оператора "Укрпочта" к доставке документов, прежде всего загранпаспортов, в зарубежные дипломатические учреждения Украины.

"Укрпочта" готова открыть отделение в контролируемом ВСУ городе Суджа Курской области РФ, если получит указания штаба по работе на освобожденных территориях при Кабмине.

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Экономическая правда.

Укрпочта
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