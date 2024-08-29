Центр "Укрпочты" в Никополе был атакован дроном РФ
Центр "Укрпочты" в Никополе атаковали ударным беспилотником, повреждено здание и 5 грузовиков.
Об этом сообщил гендиректор компании Игорь Смелянский.
"Сегодня был тяжелый день. Наш центр в Никополе был атакован беспилотником, в результате чего было повреждено здание и 5 грузовиков", - написал он.
Смелянский добавил, что компания восстановит центр в течение недели.
Напомним:
Министерство иностранных дел Украины привлекло национального почтового оператора "Укрпочта" к доставке документов, прежде всего загранпаспортов, в зарубежные дипломатические учреждения Украины.
"Укрпочта" готова открыть отделение в контролируемом ВСУ городе Суджа Курской области РФ, если получит указания штаба по работе на освобожденных территориях при Кабмине.
Экономическая правда.