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Российская сталь преодолевает глобальный спад, поскольку военная экономика стимулирует спрос, в этом году цены на сталь в России выросли на 5%-20%.

Об этом сообщает Bloomberg.

Слабый китайский спрос подавляет мировой рынок стали, но военная экономика сделала Россию исключением.

Российские цены на сталь в этом году выросли на 5%-20%, поскольку в первом полугодии спрос вырос почти на 6%. Это происходит на фоне того, что ArcelorMittal SA - крупнейший в мире производитель стали за пределами Китая - ранее в этом месяце заявил, что мировой рынок неустойчив, а цены в Европе и США ниже предельных издержек.

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Изолированная экономика России и ее крупнейшие металлургические предприятия, большинство из которых также находятся под западными санкциями, относительно изолированы от капризов международных торговых потоков. В то время как прибыль ArcelorMittal в первом полугодии упала, прибыли российских металлургических компаний, таких как ПАО "Северсталь" и ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат", выросли.

По данным "Северстали", местная строительная отрасль является основным драйвером роста, который в этом году увеличился на 3% благодаря жилищному строительству.

Сообщается, что вторжение Кремля в Украину стимулировало российскую экономику, ускорив жилищное строительство и увеличив расходы на инфраструктуру. Это поддерживает сталелитейную промышленность страны, в то время как рынки Европы и США обременены потоком экспорта из Китая, который является одновременно крупнейшим в мире потребителем и производителем этого сплава.

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Напомним:

Некоторые итальянские промышленники покупают стальные слябы в России, фактически финансируя военную агрессию Москвы.

Очередная крупная отрасль экономики РФ - металлургия, столкнулась с падением экспорта.