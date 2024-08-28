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Угрозы прорыва Киевской ГЭС и подтопления территорий нет – "Укргидроэнерго"

Среда, 28 августа 2024, 15:26 - Артур Крыжный

Угрозы прорыва дамбы для Киевской ГЭС нет, подтопления территорий не будет.

Об этом сообщил генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота, пишет пресс-служба энергокомпании.

"На сегодня идет разбор завалов после ракетного удара, мы не можем пока оценить все технические последствия, что мы потеряли и какой нужен срок восстановления. Но угрозы прорыва дамбы для Киевской ГЭС нет, подтоплений не может быть", - отметил он.

В то же время во время атаки на станцию ни один сотрудник не пострадал.

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Также сообщается, что "Укргидроэнерго" потеряло более 40% генерации. По станциям компании с начала полномасштабного вторжения было нанесено около 130 ударов.

Сейчас потеряна Каховская ГЭС, Днепровская ГЭС не работает. Другие ГЭС и ГАЭС компании сейчас находятся в процессе восстановления.

Напомним:

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После атаки россиян 26 августа Киевская ГЭС не получила критических повреждений.

Ракеты и беспилотники во время атаки россиян по Украине 26 августа целились в Киевскую гидроэлектростанцию.

Экономическая правда.

энергетика электроэнергия Украина
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