Угрозы прорыва Киевской ГЭС и подтопления территорий нет – "Укргидроэнерго"
Угрозы прорыва дамбы для Киевской ГЭС нет, подтопления территорий не будет.
Об этом сообщил генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота, пишет пресс-служба энергокомпании.
"На сегодня идет разбор завалов после ракетного удара, мы не можем пока оценить все технические последствия, что мы потеряли и какой нужен срок восстановления. Но угрозы прорыва дамбы для Киевской ГЭС нет, подтоплений не может быть", - отметил он.
В то же время во время атаки на станцию ни один сотрудник не пострадал.
Также сообщается, что "Укргидроэнерго" потеряло более 40% генерации. По станциям компании с начала полномасштабного вторжения было нанесено около 130 ударов.
Сейчас потеряна Каховская ГЭС, Днепровская ГЭС не работает. Другие ГЭС и ГАЭС компании сейчас находятся в процессе восстановления.
Напомним:
После атаки россиян 26 августа Киевская ГЭС не получила критических повреждений.
Ракеты и беспилотники во время атаки россиян по Украине 26 августа целились в Киевскую гидроэлектростанцию.
Экономическая правда.