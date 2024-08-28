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Банки ОАЕ почали масово блокувати платежі за постачання китайської техніки в Росію

Среда, 28 августа 2024, 13:30 - Алексей Артемчук

Один із каналів поставок у РФ китайських гаджетів і техніки потрапив під удар американських санкцій.

Про це повідомляє The Moscow Times.

Банки Об'єднаних Арабських Еміратів почали масово блокувати російським компаніям платежі за електронні компоненти і споживчу електроніку з КНР.

Повідомляється, що проблема виникла в серпні, банки Дубая почали відмовляти в транзакціях, за допомогою яких оплачували левову частку китайської техніки на російському ринку - до 20% усіх ноутбуків і близько 30% за іншими товарами.

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Тепер банки країни блокують платежі, якщо електроніка з інших країн не надходить в ОАЕ. Ініціатива походить від китайської сторони, а причина - у загрозі вторинних санкцій США, з якою вже зіткнулися китайські банки.

В повідомленні додають, що ОАЕ стали чи не головним хабом з обходу західних технологічних санкцій.

Зазначається, що для російських споживачів те, що відбувається, може обернутися зникненням товарів із продажу. 

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Нагадаємо:

Білий дім попереджає країни, що торгують з Росією, про ризик потрапити під вторинні санкції, якщо вони дозволять російським банкам відкривати місцеві філії для фінансування поставок товарів для російського ВПК.

Ціни на китайські автомобілі в Росії зростуть уже у вересні через проблеми з переказами коштів у Китай.

ОАЭ банки Россия Китай импорт
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