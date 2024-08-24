США погрожують санкціями країнам, що дозволяють російським банкам відкривати філії

Білий дім попереджає країни, що торгують з Росією, про ризик потрапити під вторинні санкції, якщо вони дозволять російським банкам відкривати місцеві філії для фінансування поставок товарів для російського ВПК.

Про це пише Financial Times.

Зазначається, що відповідні дії США спрямовані для закриття обхідних шляхів, які використовує РФ, зокрема, знаходячи незрозумілі способи оплати товарів подвійного призначення, необхідних для виробництва зброї.

За словами заступника міністра фінансів США Воллі Адейємо, Вашингтон готовий переслідувати країни, які дозволяють російським банкам відкривати філії в їхніх юрисдикціях, щоб уникнути західних санкцій, навіть якщо сам банк не перебуває під санкціями.

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"Ми будемо переслідувати не лише філії, які вони відкривають, але й інші організації та компанії у вашій юрисдикції, які працюють з ними", – сказав Адейемо.

У грудні 2023 року адміністрація президента Джо Байдена видала указ, що попереджає іноземні фінансові установи про те, що вони наражаються на ризик застосування вторинних санкцій, якщо здійснюють або сприяють здійсненню транзакцій, пов'язаних з російським ВПК.

Заступник міністра фінансів США також додав, що після того, як великі банки в Китаї, Туреччині та ОАЕ відмовилися від співпраці з російськими контрагентами, США переключили свою увагу на менші банки в інших країнах.

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