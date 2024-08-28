Правительственный пакет налогов сильно сократили: принесет в 4 раза меньше средств

В правительственном законопроекте по повышению налогов снова отменили некоторые нормы: запланированный ресурс в 125 миллиардов гривен уменьшился в 4 раза - до 30 миллиардов.

Об этом сообщает председатель Комитета по вопросам финансов Верховной Рады Даниил Гетманцев.

Так, по результатам рабочей группы по налоговому законопроекту решили, что повышение военного сбора будет ограничено налоговым периодом, в котором будет отменено военное положение.

Кроме того, военный сбор будет направляться через спецфонды исключительно на финансирование ВСУ.

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В то же время по категорической позиции Минфина и НБУ налог на прибыль банков в 50% убрали.

Кроме того, отказались от 1% военного сбора для юрлиц на едином налоге третьей группы.

"Несколько уточнили авансовый взнос с АЗС. А увеличение ставки налога на прибыль финучреждений повысим на будущее, а не на 2024 год как предлагалось", - заявил Гетманцев.

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По его словам, все изменения согласованы Минфином.

"В итоге планируемый ресурс в 125 млрд.грн. растаял до 30,1 млрд", - добавил Гетманцев.

Напомним:

В новой версии налогового законопроекта убрали некоторые пункты налогообложения и добавили новые - 50% налога на прибыль для банков на 2024 год и повышение его до 25% для небанковских финкомпаний.

Министерство финансов снизило ожидания поступлений от законопроекта №11416-д о повышении налогов со 125 млрд грн до 57,5 млрд.

Экономическая правда.