Украинские производители, чья продукция имеет особое качество благодаря своему географическому происхождению, смогут зарегистрировать географические указания.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики Украины.

Приказ Минэкономики, зарегистрированный 24 июля 2024 года, устанавливает требования к регистрации географических указаний для сельскохозяйственных товаров, пищевых продуктов и спиртных напитков.

Отмечается, что новые правила адаптированы к регламентам ЕС. Это означает, что украинские географические указания теперь могут быть официально признаны и защищены на территории Евросоюза.

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Справка. Географическое указание - это название места, которое указывает на происхождение товара из определенного региона и подтверждает его особые свойства, репутацию или характеристики, зависящие от этого места. Это может быть, например, известный сорт вина или местный сыр, который изготавливается только в определенном регионе.

Напомним:

Украинский национальный офис интеллектуальной собственности и инноваций зарегистрировал новое географическое указание - "Херсонский арбуз".

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Роспатент выдал свидетельство об "исключительном праве" на бренд "Мелитопольская черешня" в пользу оккупационной администрации временно оккупированных территорий Украины.

В 2020 году в Украине завершилась регистрация продукта с историческим географическим происхождением - "Мелитопольской черешни"

Экономическая правда.