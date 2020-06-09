"Мелітопольська вишня": в Україні буде ще один продукт із зареєстрованим географічним зазначенням

В Україні завершується реєстрація ще одного продукту з історичним географічним походженням - "Мелітопольської черешні", це перша українська ягода, яка отримає реєстрацію як географічне зазначення і матиме право на визнання в ЄС.

Про це повідомляє інформаційно-аналітичний портал АПК України.

Зазначається, що заявку на реєстрацію географічного зазначення походження товару подала "Асоціація виробників мелітопольської черешні".

Завершення реєстрації очікується наприкінці липня.



"Мелітопольська черешня відома ще з 19 сторіччя, вирощується у місцевості навколо міста Мелітополь на обох берегах річки Молочна, а саме - у межах міста Мелітополь та оточуючих населених пунктів.

Мелітопольська черешня - товар елітного класу, плоди якої збирають вручну. Ягоди характеризується багатим ароматом і смаком, збалансованим вмістом цукру та кислоти, а також відмінними товарними властивостями", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Міністерство економіки 11 листопада 2019 року видало свідоцтво про реєстрацію права на використання зареєстрованого зазначення походження товару щодо сиру "Гуцульська овеча бриндзя".

Економічна правда