Росія привласнила географічний бренд "Мелітопольської черешні"
П'ятниця, 12 липня 2024, 09:56 -
Роспатент видав свідоцтво про "виключне право" на бренд "Мелітопольська черешня" на користь окупаційної адміністрації тимчасово окупованих територій України.
Про це повідомляє російське видання ТАСС.
"Федеральна служба з інтелектуальної власності видала перше свідоцтво про виключне право на регіональний бренд. Ним стало географічне зазначення "Мелітопольська черешня", - сказано в повідомленні.
Задовго до цього, ще у 2020 році, Мелітопольська черешня отримала офіційне звання географічного бренду в Україні. Заявку на реєстрацію географічного зазначення в грудні 2019 року подавала громадська спілка "Асоціація виробників мелітопольської черешні".
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Економічна правда.
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