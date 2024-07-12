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Росія привласнила географічний бренд "Мелітопольської черешні"

П'ятниця, 12 липня 2024, 09:56 - Артур Крижний

Роспатент видав свідоцтво про "виключне право" на бренд "Мелітопольська черешня" на користь окупаційної адміністрації тимчасово окупованих територій України.

Про це повідомляє російське видання ТАСС.

"Федеральна служба з інтелектуальної власності  видала перше свідоцтво про виключне право на регіональний бренд. Ним стало географічне зазначення "Мелітопольська черешня", - сказано в повідомленні.

Задовго до цього, ще у 2020 році, Мелітопольська черешня отримала офіційне звання географічного бренду в Україні. Заявку на реєстрацію географічного зазначення в грудні 2019 року подавала громадська спілка "Асоціація виробників мелітопольської черешні".

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Економічна правда.

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