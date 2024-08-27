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В среду ограничения света будут меньше – "Укрэнерго"

Вторник, 27 августа 2024, 18:04 - Артур Крыжный

В среду 28 августа графики отключения света будут применять в течение суток: будут выключать одновременно 2 очереди.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"28 августа облэнерго будут применять меры ограничения потребления. В течение всех суток во всех регионах будут действовать две очереди отключений", - говорится в сообщении.

Энергетики попросили экономно потреблять электроэнергию, когда свет появляется по графику: не включать несколько мощных приборов одновременно.

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В то же время ограничения среды будут легче, чем во вторник, когда ограничивали до 4 очередей потребителей одновременно.

Справка. Потребители каждой области, которые не относятся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). Применение ограничений до трех очередей означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Четыре очереди - ограничение до 70% потребителей в каждой области.

Когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений - это 4 часа ограничений в сутки, две очереди - 8 часов ограничений, три очереди - 12 часов ограничений, четыре очереди - более 12 часов ограничений.

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Как в течение суток распределить эту нагрузку, какой будет продолжительность очереди - ответственность облэнерго.

Как работают графики отключений читайте здесь: Энергетики рассказали, как работают графики отключений и кто выключает свет

В Yasno объяснили, как работают очереди отключения света

Детальнее про очереди отключений на инфографике:

 

Экономическая правда.

энергетика электроэнергия
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