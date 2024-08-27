Украина отправила в Африку тысячи тонн кукурузы

Фото: Мінагрополітики

23 000 тонн украинской кукурузы отправилось в Мозамбик и Малави в рамках программы Grain from Ukraine ("Зерно из Украины").

Об этом сообщило Министерство агрополитики.

Согласно сообщению, из Украины судно доставит 3 848 тонн кукурузы в Мозамбик, и 19,2 тыс тонн в Малави.

Сначала груз отправляется в Мозамбик морем, а уже потом будет транспортирован в Малави по суше.

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"По прибытии кукуруза, вместе с другими продуктами, будет использована Всемирной продовольственной программой, для раздачи социально уязвимым категориям местного населения. Украинская кукуруза позволит ВПП поддержать едой около 200 000 тыс. человек в Мозамбике и 900 000 человек в Малави в течение 3 месяцев", - говорится в сообщении.

Эта отправка, как отметили в министерстве, стала возможной благодаря щедрым донорским взносам Швеции, Нидерландов, Франции, Южной Кореи и Португалии.

Напомним:

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Украина отправила первую партию пшеничной муки для Палестины. Она уже доставлена в Сектор Газа.

С момента начала программы "Grain From Ukraine" Украина направила 221 тысячу тонн сельскохозяйственной продукции в 10 стран Африки и Азии.