В Сектор Газа поступила первая партия украинской муки

Украина отправила первую партию пшеничной муки для Палестины. Она уже доставлена в Сектор Газа.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Судно с 1 тысячей тонн пшеничной муки для Палестины прибыло из Турции в Иорданию в рамках Grain from Ukraine и уже доставлено в Сектор Газа", - сообщил он.

Всего в рамках инициативы Украина планирует доставить более 7 тысяч тонн пшеничной муки в Газу при поддержке доноров, в частности Норвегии, Австрии, Эстонии, Франции и Исландии.

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Напомним:

С момента начала программы "Grain From Ukraine" Украина направила 221 тысячу тонн сельскохозяйственной продукции в 10 стран Африки и Азии.

Турция, Румыния и Болгария начали совместные противоминные операции в Черном море с целью повышения безопасности судоходства, в частности, для украинского экспорта зерна.

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Экономическая правда.