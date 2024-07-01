Україна забезпечила агропродукцією 8 мільйонів людей в Африці та Азії

З моменту започаткування програми "Grain From Ukraine" Україна направила 221 тисячу тонн сільськогосподарської продукції до 10 країн Африки та Азії.

Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

"З моменту започаткування ініціативи Grain From Ukraine восени 2022 року, ми направили 221,41 тис. тонн сільськогосподарської продукції, включаючи 195 тисяч тонн пшениці, 22,2 тисячі тонн пшеничного борошна та 4,1 тис. тонн колотого гороху, до 10 країн Африки та Азії. Це допомогло забезпечити продовольчу безпеку для 8 мільйонів людей", - повідомив Єрмак.

Він зауважив, що частину українського продовольства викуповують держави-учасники проєкту.

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"Це win-win стратегія: наші міжнародні партнери підтримують українську економіку і одночасно покращують продовольчу ситуацію у світі", - відзначив керівник Офісу Президента.

За інформацією Єрмака, у першій половині 2024 року вже доставлено партії пшеничного борошна до Судану, пшениці до Нігерії, колотого гороху до Мавританії, Джибуті, Мозамбіку та Демократичної Республіки Конго. Наразі частина гуманітарних вантажів прямує до Малаві та інших держав-реципієнтів.

Крім того, Україна планує розширити програму на інші регіони світу. Вже обговорюються можливі поставки до Гаїті, Чаду, Камеруну, Танзанії, Джибуті та інших країн, повідомив Єрмак.

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Нагадаємо:

Туреччина, Румунія і Болгарія розпочали спільні протимінні операції в Чорному морі з метою підвищення безпеки судноплавства, зокрема, для українського експорту зерна.

Економічна правда.