ОАЭ требуют от Франции предоставить доступ к задержанному основателю Telegram

Задержание Дурова во Франции является "неотложным делом", заявили в ОАЭ, ведь он является гражданином их страны.

Об этом сообщает Bloomberg.

Объединенные Арабские Эмираты попросили французских чиновников предоставить доступ к задержанному основателю Telegram Павлу Дурову, который является гражданином страны Персидского залива.

ОАЭ внимательно следят за этим делом, говорится в заявлении министерства иностранных дел страны.

Реклама:

Также в сообщении добавляют, что предоставление ему всех необходимых консульских услуг происходит в срочном порядке.

Читайте также: Телеграмма в Париж. За что задержали Павла Дурова

Напомним:

Реклама:

Французские правоохранители предъявили Дурову обвинения в 12 преступлениях в Telegram.

Арест основателя и генерального директора Telegram Павла Дурова во Франции начинает влиять на популярность и рейтинг приложения.