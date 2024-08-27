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ОАЭ требуют от Франции предоставить доступ к задержанному основателю Telegram

Вторник, 27 августа 2024, 14:35 - Алексей Артемчук

Задержание Дурова во Франции является "неотложным делом", заявили в ОАЭ, ведь он является гражданином их страны.

Об этом сообщает Bloomberg.

Объединенные Арабские Эмираты попросили французских чиновников предоставить доступ к задержанному основателю Telegram Павлу Дурову, который является гражданином страны Персидского залива.

ОАЭ внимательно следят за этим делом, говорится в заявлении министерства иностранных дел страны. 

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Также в сообщении добавляют, что предоставление ему всех необходимых консульских услуг происходит в срочном порядке.

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Напомним:

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Французские правоохранители предъявили Дурову обвинения в 12 преступлениях в Telegram.

Арест основателя и генерального директора Telegram Павла Дурова во Франции начинает влиять на популярность и рейтинг приложения.

Франция ОАЭ
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