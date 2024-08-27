В Украине введут принцип "воюй или работай" – Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о четырех шагах правительства для сбора дополнительных средств на оборону, среди которых принцип "воюй или работай", что должно вывести рынок труда из тени.

Об этом он заявил во время форума "Украина 2024. Независимость".

"Сейчас у нас есть критическая потребность собрать дополнительные средства именно на нашу защиту, на нашу обороноспособность. Это - сотни миллиардов гривен. Фактически, в парламент поданы изменения в бюджет более чем на 500 миллиардов гривен в этом году. Это то, что нам нужно, чтобы оплатить заработную плату нашим военным, количество которых растет, для того, чтобы закупать соответствующее оборудование, для того, чтобы финансировать украинский оборонпром. Чтобы собрать эти средства, мы сосредотачиваемся на четырех шагах", - сказал он.

По словам Шмыгаля, прежде всего речь идет об увеличении внутренних заимствований. Он отметил, что украинский рынок и банки готовы к этому. Глава правительства добавил, что состоялись переговоры с Национальным банком по увеличению внутренних заимствований, поэтому правительство видит в этом потенциал до конца года.

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"Также внедряем принцип "воюй или работай", который предусматривает введение ряда мер, которые выведут рынок труда из тени. Это важные моменты для увеличения количества рабочих мест, для повышения средних заработных плат в отраслях и для наполнения нашего бюджета", — сказал он.

Шмыгаль пояснил, что Украина сейчас имеет менее 8 миллионов официальных рабочих мест и для того, чтобы поддерживать военных надо иметь не менее 10 миллионов.

"Есть целый ряд профессий и рабочих мест, которые работают в тени и не платят налоги, критически важные бюджету и Вооруженным силам", — отметил глава правительства.

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Он добавил, что в государстве не может быть людей, которые стоят в стороне во время войны.

"Люди должны воевать или обеспечивать тех, кто воюет всем необходимым", — подытожил Шмыгаль.

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Напомним:

В новой версии налогового законопроекта убрали некоторые пункты налогообложения и добавили новые - 50% налога на прибыль для банков на 2024 год и повышение его до 25% для небанковских финкомпаний.

Дефицит бюджета составляет 500 млрд гривен: если Рада не поддержит правительственный пакет налогообложения, уже в сентябре могут возникнуть проблемы с военными выплатами.

Экономическая правда.