Китайский автопроизводитель BYD объявил о сотрудничестве с Huawei

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Китайская компания BYD будет использовать передовую систему автономного вождения Huawei во внедорожных электромобилях.

Об этом сообщает Reuters.

Китайский гигант по производству электромобилей BYD подписал соглашение с компанией Huawei об использовании передовой системы автономного вождения китайского технологического конгломерата в своих внедорожниках Fangchengbao.

Внедорожник Bao 8 из линейки Fangchengbao станет первой моделью BYD с интеллектуальной системой вождения Qiankun от Huawei и поступит в продажу позже в этом году.

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Это сотрудничество является продолжением усилий BYD, направленных на увеличение продаж своих премиальных брендов Denza, Fangchengbao и Yangwang с целью повышения прибыльности. По данным Китайской ассоциации автопроизводителей, в первом полугодии на эти три бренда приходилось лишь 5% от общего объема продаж компании.

Партнерство с Huawei также отражает растущее присутствие китайской технологической компании в секторе электромобилей как основного поставщика ADAS. Компания Audi, принадлежащая Volkswagen, также будет использовать систему ADAS Huawei в своих электромобилях для китайского рынка.

Напомним:

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Uber объявил о партнерстве с китайским брендом электрокаров BYD. Соглашение направлено на привлечение 100 000 новых электромобилей к платформе по всему миру.

В июне китайские бренды захватили 11% европейского рынка электромобилей, зафиксировав рекордное количество регистраций.

Пошлины на импорт электромобилей из Китая в Канаду планируют установить на уровне 100%, на сталь и алюминий - 25%.