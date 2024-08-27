Нефть приостановила дорожание после перебоев поставок в Ливии 

Цены на нефть приостановили свой недавний рост, снизившись во вторник после роста более чем на 7% за предыдущие три сессии на фоне опасений относительно потенциального закрытия ливийских нефтяных месторождений.

Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 18 центов, или на 0,2%, до 81,25 долл за баррель, а фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate подешевели на 28 центов, или на 0,4%, до 77,14 долл за баррель.

Сообщается, что рынки нефти резко выросли в течение предыдущих трех сессий, что было вызвано ожиданиями снижения процентных ставок в США, которое может увеличить спрос на топливо, военными действиями между Израилем и Хезболлой в Ливане на выходных, которые угрожают широким конфликтом на Ближнем Востоке, что потенциально может нарушить поставки из ключевого региона добычи, а также возможным закрытием ливийских нефтепроводов.

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За этот период WTI подорожала на 7,6%, а Brent - на 7%.

Нефтяные месторождения на востоке Ливии, на которые приходится почти вся добыча страны, будут закрыты, а добыча и экспорт прекращены, заявила в понедельник администрация, базирующаяся на востоке страны, после вспышки напряженности вокруг руководства центрального банка.

Подтверждения от международно признанного правительства страны в Триполи или от Национальной нефтяной корпорации (NOC), которая контролирует нефтяные ресурсы страны, не поступало.

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Политический спор может повлиять почти на все 1,17 млн баррелей в сутки добычи североафриканской страны.

Напомним:

Правительство восточной части Ливии, где находится наибольшее количество запасов нефти страны, заявило, что прекратит добычу и экспорт ресурса.

Цены на нефть выросли на 1% в понедельник на опасениях, что эскалация конфликта в Газе может нарушить региональные поставки нефти.