Нафта зросла на побоюваннях ескалації на Близькому Сході - Reuters

Ціни на нафту виросли на 1% в понеділок на побоюваннях, що ескалація конфлікту в Газі може порушити регіональні постачання нафти.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 79 центів, або на 1%, до $79,81 за барель. Ф'ючерси на нафту марки WTI виросли на 80 центів, або на 1%, до $75,75 за барель.

В одному з найбільших зіткнень за більш ніж 10 місяців прикордонної війни Хезболла випустила сотні ракет і безпілотників по Ізраїлю в неділю, в той час, як ізраїльські військові заявили, що завдали удару по Лівану близько 100 реактивними літаками, щоб запобігти більш масштабній атаці.

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Зіткнення викликає побоювання, що війна в Газі ризикує перетворитися на регіональний конфлікт, який втягне в себе Іран, що підтримує Хезболлу, і головного союзника Ізраїлю - США, хоча поки що це не вплинуло на видобуток нафти.

"Ціни на нафту продовжують зростати через атаки між Ізраїлем і Хезболлою, що відбулися на вихідних. Однак ситуація, схоже, знову заспокоїлася, тому зростання залишається обмеженим", - зазначає аналітик Commerzbank Карстен Фріч.

Обидва нафтових бенчмарка виросли більш ніж на 2% в п'ятницю після того, як голова Федеральної резервної системи США Джером Пауелл схвалив початок зниження процентних ставок.

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"Перспектива пом'якшення грошово-кредитної політики сприяла зростанню настроїв у всьому сировинному комплексі", - відзначають аналітики ANZ.

Інвестори зберігають обережність щодо дій Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) і її союзників, або ОПЕК+, яка планує збільшити видобуток в кінці цього року, зазначає Пріянка Сачдева, старший ринковий аналітик компанії "Філіпп Нова".

Економічна правда.