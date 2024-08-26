Уряд східної Лівії хоче припинити видобуток і експорт нафти – Bloomberg

Уряд східної частини Лівії, де знаходиться найбільша кількість запасів нафти країни, заявив, що припинить видобуток і експорт ресурсу.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Нафта марки Brent підскочила на 3% до позначки понад 81 долар за барель після того, як східна влада заявила, що "форс-мажорні обставини" поширюються на всі родовища, термінали і нафтові об'єкти.

Компанія Waha Oil Co., яка постачає нафту на найбільший експортний термінал країни - Ес-Сідер, заявила, що почне поступово скорочувати поставки.

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Глибокі політичні розбіжності на сході і заході Лівії, попри угоду про припинення вогню до 2020 року, часто призводять до боїв і блокад, спрямованих проти найціннішого ресурсу країни - нафти.

Лівія знаходиться на найбільших відомих покладах нафти в Африці, але видобуток постраждав після десятиліття політичних чвар.

Зіткнення між озброєними групами, лояльними до різних угруповань або окремих осіб, є звичайною справою, що іноді призводить до закриття ключових нафтових родовищ, пише агентство.

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Минулого місяця країна видобувала загалом близько 1,15 мільйона барелів нафти на день, згідно з даними, зібраними агентством Bloomberg.

Відтоді найбільше нафтове родовище країни під назвою Шарара, з якого щодня видобувалося майже 270 000 барелів, зупинилося. На сході країни розташований басейн Сірт, де знаходиться більша частина лівійських нафтових запасів і чотири нафтоекспортні термінали країни.

Довідка. Лівія політично розділена між Сходом і Заходом. Міжнародно визнаний уряд у столиці Триполі не контролює східні території країни.

Нагадаємо:

Доходи Саудівської Аравії від продажу нафти в червні впали до 17,7 млрд дол, мінімуму за 3 роки.

Саудівська Аравія отримала на 1 млрд дол більше, ніж очікувалося раніше, від продажу частки в нафтовидобувній компанії Aramco.

Економічна правда.