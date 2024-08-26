Утренняя атака на Украину стоила России почти 1,3 миллиарда долларов
Воздушная атака Украины 26 августа стоила России около 1,26 млрд долл.
Об этом известно из расчетов ЭП.
По информации Воздушных сил ВСУ, в начале суток 26 августа, враг выпустил по Украине:
- 109 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131";
- 77 крылатых ракет Х-101;
- 3 крылатые ракеты Х-22;
- 28 крылатые ракеты морского базирования "Калибр";
- 6 баллистические ракеты "Искандер-М";
- 3 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал"
- 10 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69
БПЛА Shahed-136/131 может стоить от 49 тыс долл, если говорить о собственном производстве РФ, до 290 тыс долл, если речь идет об импорте из Ирана. Мы возьмем за основу среднюю цену, которая планировалась для импорта из Ирана - 193 тыс долл.
Итак, 109 ударных БПЛА "Шахед" стоили РФ около 21,3 млн долл.
Цена аэробаллистической ракеты Х-47М2 "Кинжал" составляет 10 млн долл, общая сумма выпущенных ракет - 30 млн долл.
Стоимость ракеты Х-22 оценивают в 1 млн долл, то есть общая сумма за выпущенные ракеты составляет 3 млн долл.
Ракета Х-101 стоит 13 млн долл за единицу, общая сумма выпущенных ракет этого типа составляет 1 млрд долл.
По информации Defence Express, стоимость одной ракеты "Калибр" стоит 6,5 млн долл, следовательно, общая сумма расходов на эту ракету составила 182 млн долл.
Ракеты Х-59/Х-69 стоят по 0,5 млн долл. за единицу, таким образом общая сумма выпущенных ракет этого типа составляет 5 млн долл.
Баллистическая ракета "Искандер-М" может стоить 3 млн долл, общая стоимость всех выпущенных ракет этого типа - 18 млн долл.
Итак, общая сумма, которую Россия потратила на утреннюю атаку 26 августа по Украине составляет 1,26 млрд долл.
Напомним:
После утренней атаки россиян Киевская ГЭС не получила критических повреждений.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате атаки РФ по Украине есть много повреждений в энергетике, но уже идут ремонтные работы.