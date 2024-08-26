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В Киеве появились дашборды с данными об интернет-провайдерах, работающих во время отключений

Понедельник, 26 августа 2024, 17:35 - Виктор Волокита

В Киеве к публичным дашбордам добавился раздел с информацией о продолжительности предоставления услуг интернет-провайдерами во время длительных обесточиваний, топ провайдеров по распространению в районах и разделение интернет-провайдеров Киева по популярности. 

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий в сфере цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Петр Оленич.

"Благодаря активному участию в опросе приложения Киев Цифровой на портале добавились публичные дашборды с информацией об интернет-провайдерах, которые работают во время отключений света дольше всего", - добавил Петр Оленич. 

Он также сообщил, что главной особенностью этого дашборда является то, что можно посмотреть, какой провайдер в каждом районе Киева поддерживает интернет во время отключений света дольше всего. 

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"Что особенно важно в ситуациях, когда враг постоянно пытается поразить критическую инфраструктуру", - рассказал Оленич

Посмотреть имеющиеся публичные дашборды можно по этой ссылке

Напомним:

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Ракеты и беспилотники во время атаки россиян по Украине 26 августа целились в Киевскую гидроэлектростанцию.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате атаки РФ по Украине есть много повреждений в энергетике, но уже идут ремонтные работы.

"Укрэнерго" предоставило распоряжение ввести экстренные отключения света.

В некоторых районах Киева возникли перебои с энергоснабжением, столичные власти говорят, что это связано с ситуацией в общеукраинской энергосети.

Киев интернет
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