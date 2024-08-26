В Киеве появились дашборды с данными об интернет-провайдерах, работающих во время отключений

В Киеве к публичным дашбордам добавился раздел с информацией о продолжительности предоставления услуг интернет-провайдерами во время длительных обесточиваний, топ провайдеров по распространению в районах и разделение интернет-провайдеров Киева по популярности.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий в сфере цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Петр Оленич.

"Благодаря активному участию в опросе приложения Киев Цифровой на портале добавились публичные дашборды с информацией об интернет-провайдерах, которые работают во время отключений света дольше всего", - добавил Петр Оленич.

Он также сообщил, что главной особенностью этого дашборда является то, что можно посмотреть, какой провайдер в каждом районе Киева поддерживает интернет во время отключений света дольше всего.

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"Что особенно важно в ситуациях, когда враг постоянно пытается поразить критическую инфраструктуру", - рассказал Оленич

Посмотреть имеющиеся публичные дашборды можно по этой ссылке.

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