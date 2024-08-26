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Связанная с Дуровым криптовалюта потеряла 2,7 миллиарда капитализации после его ареста

Понедельник, 26 августа 2024, 16:29 - Алексей Артемчук

Toncoin обвалился и потерял 2,7 миллиарда капитализации после новостей об аресте основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.

Об этом сообщает Bloomberg.

Основанная Павлом Дуровым криптовалюта Toncoin потеряла 2,7 млрд долл капитализации после новостей о задержании основателя мессенджера Telegram, но интерес к ней вырос. 

Самая низкая стоимость криптовалюты была зафиксирована 25 августа в 11:05 - 5,34 долл. В такое же время 24 августа цена на Toncoin составляла 6,8 долл. Таким образом, за сутки криптовалюта резко упала почти на 20%.

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По состоянию на 16:15 26 августа стоимость криптовалюты Дурова колеблется в пределах 5,6 долл.

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Напомним:

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Криптовалюта Toncoin, которую используют в Telegram и соучредителем которой является Павел Дуров, резко снизилась в цене после новости об аресте соучредителя во Франции.

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