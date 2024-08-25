Криптовалюта Дурова різко впала після новини про його затримання

CoinMarketCap

Криптовалюта Toncoin, яку використовують у Telegram та співзасновником якої є Павло Дуров, різко знизилась у ціні після новини про арешт співзасновника у Франції.

Про це відомо з сайту відстеження цін на криптовалюти CoinMarketCap.

Різке падіння ціни почалось близько 23:45–23:50 24 серпня, коли почали зʼявлятись перші новини про затримання засновника Telegram Павла Дурова у аеропорту Ле-Бурже.

Так, за майже 12 годин ціна Toncoin опустилась з 6,72 дол за одну монету до 5,38 дол за монету, або майже 20%.

Реклама:

При цьому, криптовалюта продовжує падіння.

Нагадаємо:

Засновника і гендиректора Telegram Павла Дурова затримали у суботу ввечері в аеропорту Ле-Бурже в передмісті Парижа.

Реклама:

Економічна правда





