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Криптовалюта Дурова різко впала після новини про його затримання

Неділя, 25 серпня 2024, 11:13 - Володимир Тунік-Фриз
 
CoinMarketCap

Криптовалюта Toncoin, яку використовують у Telegram та співзасновником якої є Павло Дуров, різко знизилась у ціні після новини про арешт співзасновника у Франції.

Про це відомо з сайту відстеження цін на криптовалюти CoinMarketCap.

Різке падіння ціни почалось близько 23:45–23:50 24 серпня, коли почали зʼявлятись перші новини про затримання засновника Telegram Павла Дурова у аеропорту Ле-Бурже.

Так, за майже 12 годин ціна Toncoin опустилась з 6,72 дол за одну монету до 5,38 дол за монету, або майже 20%.

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При цьому, криптовалюта продовжує падіння.

Нагадаємо:

Засновника і гендиректора Telegram Павла Дурова затримали у суботу ввечері в аеропорту Ле-Бурже в передмісті Парижа.

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Економічна правда



telegram криптовалюта
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