Криптовалюта Дурова різко впала після новини про його затримання
Неділя, 25 серпня 2024, 11:13 -
Криптовалюта Toncoin, яку використовують у Telegram та співзасновником якої є Павло Дуров, різко знизилась у ціні після новини про арешт співзасновника у Франції.
Про це відомо з сайту відстеження цін на криптовалюти CoinMarketCap.
Різке падіння ціни почалось близько 23:45–23:50 24 серпня, коли почали зʼявлятись перші новини про затримання засновника Telegram Павла Дурова у аеропорту Ле-Бурже.
Так, за майже 12 годин ціна Toncoin опустилась з 6,72 дол за одну монету до 5,38 дол за монету, або майже 20%.
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При цьому, криптовалюта продовжує падіння.
Нагадаємо:
Засновника і гендиректора Telegram Павла Дурова затримали у суботу ввечері в аеропорту Ле-Бурже в передмісті Парижа.
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Економічна правда
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